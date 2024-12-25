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Yağmur Dinç

Asgari Ücret Komisyonu toplantılarının sonucunda anlaşma sağlanan rakam açıklandı.

2025 yılında geçerli olacak asgari ücret 22 bin 104 lira oldu.

Asgari ücret zammı sonrasında gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında asgari ücrette bir artış açıklaması yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Erdoğan 22 bin 104 TL'lik asgari ücret için ilk açıklamasını yaptı.

Peki, asgari ücrete ek zam gelecek mi? Yanıtı haberimizde...

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM 2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemi değerlendirmek üzere AK Parti grup toplantısında yer aldı.

Asgari ücrete ilişkin açıklama yapması beklenen Erdoğan, merakları giderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni asgari ücret hayırlı olsun. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözüne bir kez daha sadık kaldık" dedi.

Bu kapsamda, henüz yüzde 30'luk zammın üzerine bir artış söz konusu görünmüyor.