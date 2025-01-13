2025 ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hüseyin Topuz

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavları 11-12 Ocak tarihleri arasında tamamlandı.

ATA AÖF final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında aramalar hız kazandı.

Sınava giren adaylar sınav sonuçlarını öğrenmek için arama motorlarında konu hakkında arama yapmaya başladı.

Fakülteden yapılan açıklamaya göre final sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı.

Öğrencilerin 15 Ocak 2025 Çarşamba Günü saat 12.30'a kadar sınav sorularına ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) itiraz edebilecekleri açıklandı.

Peki, ATA AÖF final sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte merak edilen o tarih...

Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak sınav sonuçlarının Ocak ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.