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Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi’nde eğitim gören yüz binlerce öğrenci 2024-2020 eğitim yılının bahar döneminde yapılacak sınav hakkındaki heyecanlı bekleyişini sürdürüyor.

Her yıl Aralık- Ocak aylarında tamamlanan güz dönemi sınavlarının ardından gözler bahar döneminde yapılacak olan vize sınav tarihlerine kilitlenmiş durumda.

Vize ve final şeklinde uygulanan sınav takvimi hakkındaki araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki, 2025 ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak? ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı?

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nin Bahar Dönemi sınav tarihleri geçtiğimiz günlerde netlik kazandı.

Bu kapsamda bahar döneminde uygulanacak olan vize sınav tarihleri 19-20 Nisan 2025 olarak belirlendi.

ATA AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ATA AÖF bahar dönemi sınav tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler sınav yerlerini merak ediyor.

Ancak ATA AÖF sınav yerleri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin duyuru yapıldığında haberimize ekleyeceğiz.