2025 Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı başvuruları başladı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavı hakkında aramalar son günlerde hız kazandı.
2025 yılında yapılacak bursluluk sınavının ne zaman yapılacağını öğrenmek isteyenler arama motorlarında konuyla ilgili aramalar yapıyor.
MEB tarafından düzenlenen bursluluk sınavına 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri katılım sağlayabiliyor.
Bursluluk sınavına katılmak isteyenler 2025 yılındaki sınavın başvuru tarihini ve ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor.
Peki 2025 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilen o tarih...
2025 bursluluk sınavı ne zaman?
Bursluluk sınavı 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10:00'da başlayacak.
2025 bursluluk sınavı başvuruları ne zaman?
Bursluluk sınavı başvurularının ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı.
Ancak 2024 yılında 13 Şubat'ta başlayan başvurular, 1 Mart tarihinde sona ermişti. Başvuruların 2025 yılındada Şubat ayı içerisinde başlaması bekleniyor.