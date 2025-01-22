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2025 Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı başvuruları başladı mı?

2025 Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı başvuruları başladı mı? 2025 yılında yapılacak olan bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. İşte sınavın yapılacağı o tarih...