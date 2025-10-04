2025 Cadılar Bayramı (Halloween) ne zaman kutlanacak? İşte tarihi

Başta ABD olmak üzere birçok ülkede kutlanan Halloween, yani Cadılar Bayramı, ilginç kostümleri, korkutucu dekorasyonları, şekerlemeleri ve eğlenceli partileriyle dikkat çekiyor.

Çocukların kapı kapı dolaşıp "şeker mi, şaka mı?" diyerek şeker topladığı bu özel günde; cadı kıyafetleri, balkabağı süsleri, özel yiyecekler, parti oyunları ve korku filmleri öne çıkıyor.

Ülkemizde de son yıllarda çeşitli etkinliklerle kutlanan Cadılar Bayramı, sosyal medyanın etkisiyle daha da bilinir hale geldi.

Cadılar Bayramı’nın eski dildeki söylenişi “Hallowe’en”, “Tüm Kutsalların Akşamı” anlamına geliyor. Bu geleneğin kökeni ise ölülerin anıldığı, kötü ruhlardan korunmak için maskeler takıldığı eski pagan festivallerine dayanıyor.

Peki; bu sene Cadılar Bayramı ne zaman, hangi gün 2025? Kutlama tarihi...

CADILAR BAYRAMI NE ZAMAN 2025

2025 yılında Cadılar Bayramı 31 Ekim Cuma gününe denk gelmektedir.

KUTLAMAK CAİZ Mİ

Cadılar Bayramı, kökeni itibarıyla İslami bir geleneğe dayanmıyor; pagan ve Hristiyan kültürüne bağlı bir bayram. Bu nedenle İslam’a göre kutlanması caiz değildir.