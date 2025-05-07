2025-DİB-MBSTS sonuç sorgulama: MBSTS sonuçları nasıl öğrenilir?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme merkezince 20-27 Şubat 2025 tarihlerinde başvuruları alınan ve 12 Nisan 2025 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2025-DİB-MBSTS) sonuçları açıklandı.

Sonuçların açıklanmasını heyecanla bekleyen binlerce aday sonuçların açıklanmasının ardından sınav notlarını nereden ve nasıl öğreneceklerine dair araştırmaya başladı.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖYSM Sonuç Açıklama Sistemi olan ‘’sonuc.osym.gov.tr’’ adresi üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, DİB MBSTS sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

DİB MBSTS SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleriyle erişebilecek.

DİB MBSTS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI