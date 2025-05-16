2025 DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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Diş hekimliğinde uzmanlığını almak isteyen adaylar için düzenlenen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları 3-10 Mart 2025 tarihleri arasında alınmış ve 20 Nisan 2025 tarihinde de sınav uygulaması yapılmıştı.

Sınava katılım sağlayan binlerce diş hekimi adayı tarafından sonuçların açıklanacağı tarih merakla bekleniyor.

DUS sınavında adayların karşısına çıkan bazı sorular hakkında iptal davası açılmış olması nedeniyle ÖSYM takviminde belirlenen tarihte açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor. Peki, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 1. Dönem) ile 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nda (2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) yer alan bazı sorulara iptal davası açılmış olması nedeniyle 2025 ÖSYM Sınav Takvimi’nde sonuç açıklama tarihi 15 Mayıs 2025 tarihi olarak duyurulan sınavların sonuçları, yargı kararı sonrasında açıklanacaktır.