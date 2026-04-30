Aziz Yıldırım aday olacak mı: İşte Fenerbahçe’nin muhtemel başkan adayları

Fenerbahçe’de 3-0’lık Galatasaray mağlubiyeti ve Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından camia tamamen 6-7 Haziran’daki seçime kilitlendi.

Mevcut Başkan Sadettin Saran’ın seçim kararı sonrası Aziz Yıldırım iddiaları ortaya atıldı.

Mehmet Ali Aydınlar ve Barış Göktürk gibi isimlerin adaylık için nabız yokladığı bu süreçte, tüm gözler Aziz Yıldırım’ın resmi açıklamasına çevrildi.

Peki, Aziz Yıldırım aday olacak mı? Fenerbahçe’nin muhtemel başkan adayları kimler?

AZİZ YILDIRIM ADAY OLACAK MI?

Hakkında çıkan adaylık iddialarıyla ilgili TV100’e özel açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, "Her şey berraklaşsın. Kim aday kim değil, herkesi bir görelim. Her şey durulsun, açıklama yapacağım. Fenerbahçe’ye katkı sağlayabilirsek ve hep beraber çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşum yer alırsa o zaman bakarız." demişti.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Ankara’da görüşmeler yapıyor. Ankara dönüşünde ise başkanlık adaylığı ile ilgili kararını verecek.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL BAŞKAN ADAYLARI

Sarı-lacivertli camiada ilk resmi adaylık açıklamasını yapan isim Barış Göktürk oldu. Göktürk, yaptığı açıklamada Fenerbahçe’yi içinde bulunduğu sürecin dışına taşımak amacıyla yola çıktığını belirterek, “Fenerbahçe’yi bu karanlık günlerden kurtarmak için güçlü bir yönetimle, maddi manevi ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyecek bir ekiple başkanlığa adaylığımı açıklıyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan kulislerde adı uzun süredir konuşulan bir diğer güçlü aday ise Mehmet Ali Aydınlar oldu. Aydınlar’ın, Fenerbahçe camiasının önde gelen isimleriyle bir süredir temas halinde olduğu ve geniş bir destek zemini oluşturmaya çalıştığı ifade ediliyor.

Seçim atmosferinin hareketlendiği bir diğer gelişme ise iş insanı Hakan Safi cephesinde yaşandı. Fenerbahçe’de Ali Koç yönetiminde daha önce görev alan Safi’nin, kulüp başkanlığı için adaylık kararı aldığı ve bu doğrultuda çalışmalarını hızlandırdığı öğrenildi.