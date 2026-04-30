1 Mayıs'ın bedeli: Haymarket olayı ve yaşananlar

İşçi hakları mücadelesinin simgesi haline gelen 1 Mayıs’ın temelinde, 19. yüzyılın sonlarında ABD’de yaşanan ve tarihe Haymarket Olayı olarak geçen önemli bir dönüm noktası yer alıyor.

1886 yılında işçilerin daha insanca çalışma koşulları ve 8 saatlik iş günü talebiyle başlattığı grevler sırasında patlak veren bu olay, kısa sürede tüm dünyada yankı uyandırdı.

Zamanla emek mücadelesinin sembolü haline gelen Haymarket, 1 Mayıs’ın uluslararası bir dayanışma günü olarak kabul edilmesinde belirleyici rol oynadı.

Peki; Haymarket olayı nedir ve o gün neler yaşandı? İşte, 1 Mayıs'a dönüşen süreç...

1886 yılının baharında, ABD’nin sanayiyle büyüyen şehirlerinden Chicago sokakları alışılmışın dışında bir hareketliliğe sahne oldu.

Fabrika bacaları durmaksızın tüterken, o bacaların altında çalışan binlerce işçi günde 12, hatta 16 saate varan ağır mesailerin yükünü taşıyordu.

İşçiler ilk kez bu kadar güçlü bir sesle aynı talebi dile getiriyordu: “8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat insanca yaşam.”

1 Mayıs’ta başlayan grevler günler içinde büyüdü.

Kalabalıklar çoğaldı, sloganlar yükseldi.

1 Mayıs 1886'da, grev ve gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Irklar arasındaki dayanışma da o gün en yüksek noktaya ulaştı.

Louisville, Kentucky'de 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü.

Derken 4 Mayıs akşamı, Haymarket Olayı olarak tarihe geçecek o gün geldi.

Haymarket Meydanı’nda toplanan kalabalık aslında dağılmak üzereydi. Tam her şey sakinleşmiş gibi görünürken, bir anda kalabalığın ortasına bir bomba atıldı.

Patlamanın ardından panik, çığlıklar ve ardından gelen silah sesleri meydanı kaosa sürükledi.

Kimin ateş açtığı, kimin hedef olduğu belirsizdi. Gerçek suçlu hiçbir zaman kesin olarak ortaya çıkarılamadı.

Ancak bazı işçi liderleri tutuklandı, tartışmalı yargılamalar sonucunda idama mahkum edildi.

Bu olay yalnızca bir protestonun trajik sonu değildi; emeğin, adalet arayışının ve insan onurunun sembolü haline geldi.

Chicago’daki o karanlık gece, zamanla dünyanın dört bir yanında yankı buldu.

İşçilerin sesi susturulamadı; aksine daha da güçlendi.

Ve yıllar sonra, 1 Mayıs, o sesin hatırlandığı, emeğin değerinin yeniden dile getirildiği bir gün olarak tüm dünyada yerini aldı.

1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olarak kutlanmasına karar verildi.