2025 Engelli ÖTV muafiyeti ne kadar, kaç TL oldu?

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2025 yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte, engelli vatandaşların satın alabileceği ÖTV'siz araçlarda uygulanacak yeni üst limit belli oldu.

Buna göre, engellilerin araç alımında 2025 yılı ÖTV muafiyeti üst limiti ocak ayı itibarıyla yükselecek.

ÖTV muafiyetli araç hakkından yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar yararlanabiliyor. Yüzde 90 ve üzeri engele sahip kişiler için bir yaş sınırlaması yok ve belirleyeceği kişiler de aracı kullanabiliyor.

Bu araçlarda motor silindir hacmi 1600cc ve altı binek otomobiller ile 2800cc ve altı hafif ticari ve tüm motosikletler tercih edilebiliyor.

Engelli vatandaşlar, bu haktan faydalanarak araç sahibi olabilecek.

Peki; 2025 engelli ÖTV muafiyeti ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...

ENGELLİ ÖTV MUAFİYETİ 2025

2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43,93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL'ye yükselecek.