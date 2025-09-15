2025 Eylül FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen o tarih... FED faiz kararı yatırımcılar ve küresel piyasalarda merakla bekleniyor. Peki, Eylül ayı FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak? İşte merak edilen o tarih...