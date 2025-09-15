ABD Merkez Bankası'nın (Fed), 2025 yılı Eylül ayında gerçekleştireceği faiz kararı toplantısı gündemdeki yerini koruyor.
Piyasaların dikkatle beklediği bu karar, enflasyon, istihdam ve büyüme gibi temel ekonomik göstergelere dayalı olarak alınacak.
Özellikle yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisi, yatırımcıların karar üzerindeki etkisini artırıyor.
Dünya Gazetesi Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve karar metnindeki mesajlar, küresel piyasalarda önemli dalgalanmalara yol açabilir.
Peki, 2025 Eylül FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen o tarih...
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ABD Merkez Bankası 2025 yılı Eylül ayında gerçekleştireceği faiz kararı toplantısını 16-17 Eylül tarihlerinde yapacak.
Faiz kararının 17 Eylül Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21:00'de duyurulması bekleniyor.