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2025 hac kuraları: Hac yedek kuraları ne zaman çekilecek?

2025 hac kuraları: Hac yedek kuraları ne zaman çekilecek? 2025 yılının hac kuraları, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda noter huzurunda hacı adaylarının katılımı ile 31 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşti. Kura sonuçlarının da ilan edilmesi ile hak kazanamayan adaylar gözlerini yedek kura çekimlerine çevirdi. Peki, hac yedek kuraları ne zaman çekilecek?