2025 hac kuraları: Hac yedek kuraları ne zaman çekilecek?

31 Ekim 2024 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilen kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 849 bin 584 kişinin katıldığı 2025 hac kuraları çekildi.
Kuranın tamamlanmasının ardından hacı adayları, sonuçları saat 21.00’den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor.
Yapılan kura sonucunda kutsal topraklara gidiş hakkı elde edemeyen hacı adayları, yedek kura çekim tarihini sorguluyor. Peki, hac yedek kuraları ne zaman çekilecek?
2025 HAC YEDEK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Hac ile ilgili kesin kayıtlar, 4 Kasım'dan itibaren yapılacak.
Hac yedek kontenjanları, kesin kayıtlarını gerçekleştirmeyen hacı adaylarının netleşmesi sonrası belirlenecek ve kayıt hakkı elde edecek.
Kesin kayıt yaptırmayanların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıt alınması bekleniyor.