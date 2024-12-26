2025 Kandil Takvimi: Regaib, Miraç, Berat, Mevlid Kandili ne zaman, ayın kaçında?

Yağmur Dinç
Kandil günleri, İslam alemi için oldukça kıymetli ve önem verilen günler arasında yer alıyor.
İbadetlerin hat safhaya ulaştığı kandiller, her yıl farklı tarihlere denk geliyor
2025 yılı için ise bu günler merak konusu oldu. Kandil takvimine göz atanlar; Regaib, Miraç ve Berat Kandili için araştırmaya başladı.
Yılın ilk kandili, hemen ilk günlerinde Regaib Kandili olarak kutlanacak.
Peki, 2025 kandil günleri ne zaman, hangi tarihte? 2025 Kandil Takvimi...
KANDİL GÜNLERİ 2025
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025, Perşembe
Miraç Kandili: 26 Ocak 2025, Pazar
Berat Kandili: 31 Ocak 2025, Cuma
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025, Çarşamba
Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025, Çarşamba