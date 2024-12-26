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2025 Kandil Takvimi: Regaib, Miraç, Berat, Mevlid Kandili ne zaman, ayın kaçında?

2025 Kandil Takvimi: Regaib, Miraç, Berat, Mevlid Kandili ne zaman, ayın kaçında? 2025 yılı dini günler takvimi kapsamında idrak edilecek kandiller de belli oldu. Bu kapsamda, "Regaib, Miraç ve Berat Kandili" tarihleri araştırılıyor. İşte kandil günleri...