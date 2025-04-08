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2025 KPSS başvuruları ne zaman alınacak? ÖSYM KPSS sınav takvimi belli oldu mu?

2025 KPSS başvuruları ne zaman alınacak? ÖSYM KPSS sınav takvimi belli oldu mu? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvurularının bu yıl ne zaman başlayacağı sınava katılım sağlamak isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, 2025 KPSS başvuruları ne zaman alınacak? ÖSYM KPSS sınav takvimi belli oldu mu?