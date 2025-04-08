2025 KPSS başvuruları ne zaman alınacak? ÖSYM KPSS sınav takvimi belli oldu mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) katılım sağlayacak olan aday 2025 yılı başvuru tarihlerine odaklanmış durumda.
Başvuruların alınacağı tarihler konusundaki araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. 2025 KPSS başvuruları ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasının ardından netlik kazandı.
Bu yıl Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan KPSS sınavı Genel Kültür-Genel Yetenek, Alan Bilgisi olarak gerçekleştirilecek. Peki, 2025 KPSS başvuruları ne zaman alınacak?
KPSS 2025 SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?
KPSS 2025 sınavı için başvurular ÖSYM tarafından 26 Haziran 10 Temmuz tarihleri arasında alınacak.
KPSS 2025 A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı 7 Eylül 2025 tarihinde,
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.