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2025 LGS sınavı ne zaman yapılacak? 2025 LGS tarihi...

2025 LGS sınavı ne zaman yapılacak? 2025 LGS tarihi... 2025 yılında yapılacak olan LGS sınavının tarihi merak ediliyor. Peki, 2025 LGS sınavı hangi tarihte yapılacak. İşte o tarih...