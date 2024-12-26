2025 LGS sınavı ne zaman yapılacak? 2025 LGS tarihi...

2025 yılında LGS sınavına girecek olan binlerce öğrenci sınavın hangi tarihte yapılacağını araştırmaya başladı.
2025 yılına sayılı günler kala LGS sınavı hakkında aramalar hız kazandı.
Öğrenciler ve veliler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS sınavı hakkında araştırmalarını hızlandırdı.
LGS sınavında öğrencilere 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün tamamlanacak.
8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve geçen yıl yapılan sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.
Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman yapılacak? İşte o tarih..
2025 LGS sınavı ne zaman yapılacak?
2025 LGS sınavı 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.