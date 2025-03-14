2025 Merkür Retrosu başladı mı, etkileri neler? İşte bitiş tarihi...

Astroloji ile yakından ilgilenenler, Merkür retrosuna odaklandı.
2025 Merkür retrosu için geri sayım başlarken, tarihleri ve etkileri de merak konusu oldu.
Merkür Retrosu, gerileme manasına gelen olayların etkisine verilen isim olarak biliniyor.
Burçlar üzerinde genellikle "negatif" etkisi olduğu bilinen retro, herkesi farklı yönlendirecek.
Peki; 2025 Merkür retrosu ne zaman? Kaç gün sürecek? Etkileri neler olacak? İşte retro tarihleri ve etkileri...
2025 MERKÜR RETROSU NE ZAMAN
Merkür retrosu 2025 yılında bu ay başlayacak. 15 Mart saat 09.46'da Merkür, Koç burcunda geri hareketine başlıyor.
15 Mart'ta başlayacak olan Merkür retrosu 7 Nisan'da sona erecek.
MERKÜR RETROSU ETKİLERİ
Astrolojide Merkür, iletişim, zihin, teknoloji, seyahat ve ticaret gibi alanları temsil eder. Retro dönemlerinde bu konuların olumsuz etkilenebileceği düşünülür.
Merkür retrosunda şunlar yaşanabilir:
İletişim sorunları: Yanlış anlaşılmalar, mesajların yanlış gitmesi.
Teknolojik aksaklıklar: Bilgisayar, telefon gibi cihazlarda arızalar.
Seyahat problemleri: Rötarlar, iptaller veya yanlış planlamalar.
Geçmiş konuların gündeme gelmesi: Eski arkadaşlar, eski ilişkiler veya geçmiş meseleler yeniden ortaya çıkabilir.