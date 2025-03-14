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2025 Merkür Retrosu başladı mı, etkileri neler? İşte bitiş tarihi...

2025 Merkür Retrosu başladı mı, etkileri neler? İşte bitiş tarihi... Merkür retrosu, gezegenin Dünya'dan bakıldığında geri gidiyormuş gibi göründüğü dönemleri ifade eder. Bu astronomik olay, astrolojide iletişim, seyahat ve teknolojik konularda aksaklıklar yaşanabileceği bir dönemdir. Peki; 2025 Merkür retrosu ne zaman? Başladı mı? Ne zaman bitecek? İşte etkileri ve tarihleri...