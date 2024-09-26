2025 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı: 2025 MSÜ ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu? ÖSYM tarafından gelecek yıl düzenlenecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvurmak isteyen aday öğrenciler için bekleyiş devam ediyor. 2025 MSÜ ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu?

Haber Merkezi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca her yıl uygulanan, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2025-MSÜ) katılmak isteyen adaylar tarafından yeni senenin başvuru ve oturum tarihi merak konusu oldu.

Aday öğrenciler tarafından MSÜ sınav takvimi araştırmaları hız kazanmaya başladı. Milli Savunma Üniversitesi’ne gitmek isteyen adaylar sınav tarihlerinin açıklanmasını heyecanla bekliyor.

Sınav başvurularını bekleyen adaylar, bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir taraftan da başvuru ve oturum takvimini sorguluyor. Peki, 2025 MSÜ ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu? İşte, detaylar...

2025 MSÜ TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

2025'de ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların takvimi henüz netleşmedi.

2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2024 yılı sınav takvimi 6 Kasım 2023 günü ilan edilmişti. 2025 yılı için başvuru tarihinin de yakın zamanda yapılması bekleniyor.

2025 yılında MSÜ oturumunun geçmiş yıllarda olduğu gibi mart ayında yapılacağı tahmin ediliyor.