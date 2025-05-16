2025 MSÜ mülakat tarihleri belli oldu mu? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) mülakat takvimi

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) tercih sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala gözler mülakat sürecine çevrildi.

Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihlerinde kazanan adaylar mülakata çağrılacakları tarih konusundaki araştırmalarına başlamış durumda.

Heyecanlı bekleyiş sürerken mülakat takvimi konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, 2025 MSÜ mülakat tarihleri belli oldu mu?

2025 MSÜ MÜLAKAT TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

2024 yılı MSÜ sınavının tercihleri 3 Nisan - 10 Mayıs tarihleri arasında alınmış, sonuçlar da 11 Haziran'da açıklanmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda, bu yılki MSÜ sınavının tercih sonuçlarının 19-23 Mayıs tarih aralığında ilan edilmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yılın ikinci seçim aşaması 26 Haziran - 20 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu yılda benzer şekilde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.