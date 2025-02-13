2025 OCAK AYI ABD ENFLASYON: ABD enflasyon verisi açıklandı mı? ABD enflasyon verisi kaç oldu?

Haber Merkezi

ABD tarafından açıklanacak olan yılın ilk enflasyon verisi kripto para, dolar, altın ve borsayı yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

Yatırımlarını açıklanacak olan enflasyon verilerine göre şekillendirecek olan yatırımcılar ABD Merkez Bankası tarafından olan 2025 Ocak ayı enflasyon verisi için araştırmalara başladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi kararları, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimlerinde temkinli olmayı sürdüreceklerini açıklamasının ardından piyasalar, enflasyon verilerine kilitlendi. Peki, ABD enflasyon verisi kaç oldu?

ABD ENFLASYON VERİSİ OCAK 2025 KAÇ OLDU?

ABD'de finansal piyasaların dikkatle takip ettiği Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocak ayında aylık bazda yüzde 0,5 yıllık bazda ise yüzde 3 oranında artış göstererek beklentilerin üzerinde arttı. ABD'de Ocak'ta gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları aylık yüzde 0.4 oldu.

Gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,3 arttı. Ekonomistlerin beklentisi aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,9 iken, çekirdek enflasyon da beklentileri aştı.