2025 ÖGG sınav tarihi: 2025 Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman yapılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından her yıl belli aralıklarla Özel Güvenlik Görevlisi sınavları yapılıyor. ÖGG sınavına katılım sağlamak isteyen binlerce kişi 2025 yılında düzenlenecek olan ÖGG sınav tarihlerini merak ediyor.
2025 yılında uygulanacak olan ÖGG sınav takvimi geçtiğimiz günlerde netleşti. EGM tarafından paylaşılan takvim doğrultusunda ÖGG sınavları gerçekleşecek.
Sınav takviminin belli olmasının ardından sınava katılım sağlamak isteyen adaylar tarih araştırmalarına başladı. Peki, 2025 Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman yapılacak?
ÖGG SINAVI 2025 TARİHİ NE ZAMAN?
EGM tarafından yayınlana ÖGG sınav takvimine göre 2025 yılının ilk sınavı, 113. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınavı 9 Şubat 2025 Pazar günü uygulanacak.