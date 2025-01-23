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2025 ÖGG sınav tarihi: 2025 Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman yapılacak?

2025 ÖGG sınav tarihi: 2025 Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman yapılacak? Her yıl belli aralıklarla düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi sınavlarının 2025 yılında ne zaman yapılacağına dair araştırmalar başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ÖGG sınavları için 2025 takvimi belli oldu. Peki, 2025 Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman yapılacak?