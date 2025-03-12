Haber Merkezi

2025 yılı dini günler takvimine göre ilk dini bayram olan Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. 1 Mart 2025 tarihi itibariyle başlayan Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecek.

Ramazan ayının bitmesinin ardından 30 Mart 2025 Pazar günü Ramazan Bayramı başlayacak. Ancak hafta sonuna denk gelmesi tatil sürelerinde değişiklik yaşanmasına neden olacak.

Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar bu yıl Ramazan Bayramı’nın kaç gün olacağı konusunda araştırmalarına hız kazandırmış durumda.

Merakla beklenen bayram tatili hakkında henüz herhangi bir resmi açıklama bulunmamasına karşın takvimde yer alan bilgilere göre 3,5 günlük bir tatil süresi olacağı görülüyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı kaç gün olacak? Bayram süresi uzatılacak mı?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı arefesi 2025 yılında 29 Mart Cumartesi olacak. Bayramın ilk günü 30 Mart Pazar, son günü ise 1 Nisan Salı günü kutlanacak. Bu tarihlere bakıldığında 3,5 günlük bir tatil söz konusu olacak.

Fakat cumartesi çalışmayanlar için bu süre 4 gün de olabileceği öngörüler arasında yer alıyor.

Ramazan Bayramı arefe: 29 Mart Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. gün: 30 Mart Pazar

Ramazan Bayramı 2. gün: 31 Mart Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. gün: 1 Nisan Salı