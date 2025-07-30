2025 Safer ayı bitti mi, ne zaman bitecek? Safer ayı bitiş tarihi...

Muharrem ayından sonra, Rebiülevvel ayından önce gelen Safer ayı, 26 Temmuz 2025'te başladı.

"Safer" kelimesi Arapça kökenli olup, "boşluk" veya "yoksunluk" anlamına gelir. Bu ismin verilmesinin nedeni olarak, eski Arap toplumlarında bu ayda sefere çıkılması ve şehirlerin boşalması gösterilir. Bu yüzden ayın adı "boş kalan zaman" anlamına gelir.

İslam'da Safer ayının diğer aylardan dini olarak bir farkı yoktur. Ancak tarih boyunca bazı toplumlarda bu ay uğursuz sayılmış ve çeşitli batıl inançlara konu olmuştur.

Oysa Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bu tür inanışları reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurarak bu anlayışın yanlış olduğunu belirtmiştir.

Safer ayı ne zaman bitecek sorusu da, Müslümanların gündeminde yer almaktadır.

Peki; Safer ayı bitti mi, ne zaman bitecek 2025? İşte takvimi...

SAFER AYI NE ZAMAN BİTECEK 2025

Safer ayı 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü başladı ve 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü sona erecek. Bu ay, yaklaşık 30 gün sürecek ve 24 Ağustos 2025’te Rebiülevvel ayı başlayacak.