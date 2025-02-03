2025 TÜFE kararı: TÜİK enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak? Ocak ayı TÜFE kararı saat kaçta açıklanacak?

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Milyonlarca ev sahibi ve kiracımım gündeminde yer alan enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başlandı.

Aralık ayında aylık bazda 1,03 olarak belirlenen enflasyonun ocak ayında ne kadar olacağı merak ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak ola ocak ayı TÜFE verileri sonrasında hem sözleşmesi biten ev sahibi ve kiracıların zam oranı belli olacak hem de memur ve emeklinin 1 aylık enflasyon farkı belirlenecek.

Peki, TÜİK enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak? Ocak ayı TÜFE kararı saat kaçta açıklanacak?

ENFLASYON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Bu kapsamda, ocak ayı enflasyon verileri 3 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.