Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. 8 Nisan itibariyle başlayacak olan çeyrek final karşılaşmaları büyük bir heyecanla bekleniyor.
8-9 Nisan tarihleri arasında oynanacak 4 karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor.
Yarı final bileti kazanmak için kıyasıya yarışacak olan takımların nefes kesen maçlarının yayınlanacağı kanallar belli oldu. Peki, 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
"Devler Ligi"nde çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
8 Nisan Salı:
22.00 Arsenal-Real Madrid (Tabii Spor)
22.00 Bayern Münih-Inter (TRT Spor)
9 Nisan Çarşamba:
22.00 Paris Saint-Germain-Aston Villa (TRT 1)
22.00 Barcelona-Borussia Dortmund (Tabii Spor)