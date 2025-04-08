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2025 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları hangi kanalda?

2025 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları hangi kanalda? Futbolseverlerin yakın markajında yer alan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final heyecanı 8 Nisan (bugün) itibariyle başlıyor. Yarı final bileti almak için sahaya çıkacak olan takımların mücadelelerin ne zaman ve hangi kanalda olacağı merak ediliyor. Peki, 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları hangi kanalda yayınlanacak?