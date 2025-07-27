2025 Voleybol Dünya Şampiyonası: Filenin Sultanları-İspanya maçı ne zaman?

2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası için geri sayım başladı.
Tayland'da düzenlenecek olan dev organizasyonda A Milli Kadın Voleybol Takımımız, E Grubu'nda yer alacak.
Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Filenin Sultanları, şimdi tüm dikkatini Dünya Şampiyonası’na çevirmiş durumda.
Ay-yıldızlı ekibimiz grup aşamasında sırasıyla İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye’nin turnuvadaki ilk sınavı ise İspanya’ya karşı olacak.
Peki, Türkiye - İspanya maçı ne zaman oynanacak? İşte Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç tarihi…
FİLENİN SULTANLARI - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?
22 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında Tayland’da düzenlenecek olan dev turnuvada Filenin Sultanları, E Grubu’nda mücadele edecek.
Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasında İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile kozlarını paylaşacak.
Turnuvadaki ilk sınav ise 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü İspanya karşısında verilecek. Mücadele, Türkiye saati ile 15:30’da başlayacak.