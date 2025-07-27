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2025 Voleybol Dünya Şampiyonası: Filenin Sultanları-İspanya maçı ne zaman?

Milletler Ligi'nde çeyrek finalde turnuvaya veda eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şimdi gözünü 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası’na dikti. Peki, Türkiye - İspanya maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak?

Haber Merkezi Haber Merkezi
27.07.2025 13:44
2025 Voleybol Dünya Şampiyonası: Filenin Sultanları-İspanya maçı ne zaman?

2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası için geri sayım başladı.

Tayland'da düzenlenecek olan dev organizasyonda A Milli Kadın Voleybol Takımımız, E Grubu'nda yer alacak.

Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Filenin Sultanları, şimdi tüm dikkatini Dünya Şampiyonası’na çevirmiş durumda.

Ay-yıldızlı ekibimiz grup aşamasında sırasıyla İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye’nin turnuvadaki ilk sınavı ise İspanya’ya karşı olacak.

Peki, Türkiye - İspanya maçı ne zaman oynanacak? İşte Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç tarihi…

FİLENİN SULTANLARI - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

22 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında Tayland’da düzenlenecek olan dev turnuvada Filenin Sultanları, E Grubu’nda mücadele edecek.

Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasında İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile kozlarını paylaşacak.

Turnuvadaki ilk sınav ise 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü İspanya karşısında verilecek. Mücadele, Türkiye saati ile 15:30’da başlayacak.

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