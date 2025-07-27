2025 Voleybol Dünya Şampiyonası: Filenin Sultanları-İspanya maçı ne zaman? Milletler Ligi'nde çeyrek finalde turnuvaya veda eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şimdi gözünü 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası’na dikti. Peki, Türkiye - İspanya maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak?