2025 yılında turistlerin gitmemesi gereken şehirler belli oldu! Bakın hangi şehirler listeye dahil oldu

Haber Merkezi
ABD merkezli seyahat önerileri yapan bir internet sitesi olan Fodor’s, her yıl yayımladığı "No List" (Gidilmemesi Gereken Yerler) listesinde güncellemeye gitti.
Söz konusu liste, aşırı turizmin olumsuz etkileriyle karşı karşıya kalan destinasyonlara dikkat çekiyor. Her yıl güncellenen listede 2025 yılı için belirlenen ve turistlerin tatil rotalarını yaparken yeniden değerlendirmesi önerilen destinasyonları belirledi.
Bakın Fodor’s’a göre 2025 yılı seyahat planı yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar arasında hangi şehirler yer alıyormuş.
2025 YILINDA GİDİLMEMESİ GEREKEN YERLER
1-ENDONEZYA, BALİ
2- BARCELONA
3- MALLORCA
4- KANARYA ADALARI
5- VENEDİK
6- LİZBON
7- TAYLAND, KOH SAMUİ
8- EVEREST DAĞI
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