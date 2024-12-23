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2025 yılında turistlerin gitmemesi gereken şehirler belli oldu! Bakın hangi şehirler listeye dahil oldu

2025 yılında turistlerin gitmemesi gereken şehirler belli oldu! Bakın hangi şehirler listeye dahil oldu ABD merkezli bir seyahat rehberi olan Fodor’s 2025 yılında turistler için gidilmemesi gereken şehirleri açıkladı. Aşırı turizm nedeniyle tehlike altında olan bu şehirler bakın nereler oldu.