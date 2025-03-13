2025 YKS geç başvuru ne zaman bitiyor? YKS geç başvuru nasıl yapılır?

Hüseyin Topuz

21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları son günlerde gündemde yer alıyor.

Bilindiği üzere ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapılan YKS başvuruları 6 Şubat ile 3 Mart tarihleri arasında yapıldı.

Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden tamamladı.

YKS başvurularının sona ermesinin ardından gözler YKS geç başvurularının ne zaman sona ereceğine çevrildi.

Peki, 2025 YKS geç başvuruları ne zaman bitiyor? İşte merakla araştırılan o tarih...

2025 YKS geç başvuru ne zaman bitiyor?

ÖSYM tarafından açıklanan 2025 YKS takvimine göre geç başvuruların biteceği tarih belli oldu.

YKS geç başvuruları 13 Mart Perşembe günü saat 23:59'da sona erecek.

YKS geç başvuru nasıl yapılır?

YKS geç başvurular ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılıyor.