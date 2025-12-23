Mavi etiketler sigara paketlerinde: İşte gerçek anlamı ve üretim sebebi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye genelinde sigara kullanıcılarının dikkatini çeken yeni bir uygulama hayata geçirildi.

Uzun süredir sarı renkte kullanılan bandrollerin yerine bazı sigara paketlerinde mavi ve yeşil tonlarında barkodlu etiketler görülmeye başlandı.

Bu değişiklik, özellikle sahte ve kaçak sigara operasyonlarının arttığı bir dönemde gerçekleşince, tüketiciler yeni etiketlerin güvenilirliği konusunda tereddüt yaşamaya başladı.

Tüketiciler, "sahte mi, kaçak mı" gibi soruları yöneltirken gerçek ortaya çıktı.

MAVİ ETİKETİN ANLAMI

Sigara paketlerinde yer alan mavi renkli etiketler, sahte ya da kaçak ürün göstergesi değil.

Söz konusu etiketler, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılan ve kullanıma alınan yeni nesil bandroller olarak tanımlanıyor.

Mavi-yeşil tonlardaki bandrollerin tercih edilmesindeki temel amaç; sahtecilikle mücadeleyi güçlendirmek, denetimleri kolaylaştırmak ve bandrollerin ayırt edilebilirliğini artırmak.

Barkodlu yapı sayesinde ürünlerin takibi daha hızlı ve güvenilir şekilde yapılabiliyor.