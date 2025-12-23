ÇKS 2026 başvuru ekranı: Çiftçi kaydı nasıl yapılır? e-Devlet ÇKS başvurusu...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çiftçi Kayıt Sistemi kaydı, tarımsal faaliyet yürüten çiftçilerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan resmî sisteme kayıt edilmesi işlemidir.

Tarım desteklerinden yararlanmak isteyen çiftçiler için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı büyük önem taşıyor.

ÇKS’ye kayıtlı olmayan üreticiler, devlet tarafından sağlanan mazot, gübre ve prim desteklerinden faydalanamıyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 31 Aralık'ın, Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları için son gün olduğunu anımsatarak, yaşanabilecek sorunların önlenmesi için bu tarihe kalmadan başvuru yapılmasının önemli olduğunu belirtti.

Yılın son günlerde ise, ilk kez ÇKS kaydı yapacak olan çiftçilerin gündeminde bazı sorular yer alıyor. Bu kapsamda, "ÇKS 2026 kaydı nasıl yapılır", "ÇKS kayıt ekranı", "ÇKS son gün ne zaman" gibi başlıklar araştırılıyor.

İşte, ÇKS kayıt işlemleri hakkında bilgiler...

ÇKS 2026 KAYDI NASIL YAPILIR

Tarımsal faaliyetin yapıldığı arazinin bağlı olduğu il veya ilçe tarım müdürlüğü belirlenir.

ÇKS başvuru formu eksiksiz şekilde doldurulur.

Kimlik bilgileri ibraz edilir.

Araziye ait tapu belgesi ya da geçerli kira sözleşmesi sunulur.

Ekim yapılan ürünler ve ekili alan büyüklüğü beyan edilir.

Belgeler görevli personel tarafından kontrol edilir.

Bilgiler sisteme kaydedilir ve başvuru tamamlanır.

e-Devlet Üzerinden ÇKS Başvurusu:

www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak, Tarım ve Orman Bakanlığı - Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuru ekranından başvuru formu doldurulur.

ÇKS BAŞVURUSU SON GÜN

1 Eylül 2025 tarihinde başlayan 2025-2026 tarımsal üretim dönemi Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları 31 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.