Öğretmenleri ilgilendiriyor: O şart resmen kaldırıldı! Yeni dönem başlıyor...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen atama ve yetiştirme sisteminde köklü bir değişikliğe imza attı.

Aralık 2025 tarihli ve 2817 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan düzenleme ile öğretmenlik mesleğine girişte uzun yıllardır zorunlu olan pedagojik formasyon şartı resmen yürürlükten kaldırıldı.

FORMASYONSUZ DÖNEM

Böylece öğretmen adayları için yeni bir dönem başladı.

Yapılan değişikliğe göre, Milli Eğitim Akademisi tarafından verilecek hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayan adaylardan artık ayrıca pedagojik formasyon belgesi istenmeyecek.

Bu adım, özellikle üniversitelerden mezun olup yıllardır formasyon almak için zaman ve maddi kaynak ayıran adaylar açısından büyük bir rahatlama olarak değerlendiriliyor.

YENİ SİSTEM: HAZIRLIK EĞİTİMİ

Yeni sistemde, Milli Eğitim Akademisi bünyesinde verilecek hazırlık eğitiminin, pedagojik formasyonun işlevini üstleneceği vurgulandı.

Adaylar, öğretmenlik mesleğine dair tüm pedagojik ve uygulamalı yeterlilikleri bu eğitim sürecinde kazanacak.