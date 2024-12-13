2025 zamlı İSPARK ücretleri: İspark ücretleri ne kadar olacak?

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İstanbul’da İSPARK otopark ücretlerine 1 Ocak 2025 itibarıyla yüzde 115’e varan oranlarda zam yapılacağı açıklandı.

İSPARK ücretlerine 11 Ekim 2023'te yüzde 57, 12 Haziran 2024'te ise yüzde 50’ye varan oranlarda zam gelmişti.

Yeni yılla birlikte uygulanacak bu zamla, İSPARK ücretlerinin ciddi bir şekilde yükselmesi bekleniyor.

Peki, zamlı ücretler ne kadar? 2025 İspark ücretleri ne kadar olacak?

2025 İSPARK ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Zam teklifinde, Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı kapsamında, Fatih/Tarihi Yarımada ve Kadıköy/Rıhtım bölgesinde kapalı ve açık otoparklarda araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin yüzde 115 zamla 70 liradan 150 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 90 liradan 180 liraya, 2-4 saat arası ücretinin 110 liradan 220 liraya, 4-8 saat arası ücretin 135 liradan 275 liraya, 8-12 saat arası ücretin 180 liradan 350 liraya ve 12-24 saat arası ücretin de 270 liradan 500 liraya yükseltilmesi önerildi.

Aynı bölgedeki yol kenarı otoparklarında, araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin 70 liradan 150 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 90 liradan 200 liraya, günlük ücretin 195 liradan 400 liraya ve sonraki her saatin 30 liradan 50 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Kapalı katlı ile açık otoparklarda; Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli ile Üsküdar'da araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin 70 liradan 100 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 90 liradan 130 liraya, 2-4 saat arası ücretinin 110 liradan 160 liraya, 4-8 saat arası ücretin 135 liradan 200 liraya, 8-12 saat arası ücretin 180 liradan 260 liraya ve 12-24 saat arası ücretin de 270 liradan 400 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Bu ilçelerde yol kenarı otoparklarında araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin 70 liradan 120 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 90 liradan 150 liraya, günlük ücretin 195 liradan 300 liraya ve sonraki her saatin 30 liradan 40 liraya yükseltilmesi istendi.

Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de kapalı katlı otoparklar ile açık otoparklarda araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin 70 liradan 80 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 90 liradan 110 liraya, 2-4 saat arası ücretinin 110 liradan 130 liraya, 4-8 saat arası ücretin 135 liradan 170 liraya, 8-12 saat arası ücretin 180 liradan 210 liraya ve 12-24 saat arası ücretin de 270 liradan 310 liraya yükseltilmesi önerildi.

Bu ilçelerde yol kenarı otoparklarında; araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin 70 liradan 90 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 90 liradan 120 liraya, günlük ücretin 195 liradan 240 liraya, sonraki her saatin 30 liradan 35 liraya yükseltilmesi talep edildi. Ayrıca, kapalı katlı, açık otopark ile yol kenarı otoparklarda; Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile'de ise 50 lira olan 1 saatlik park ücretinin 60 liraya, 1-2 saat arası ücretin 60 liradan 70 liraya, 2-4 saat arası ücretin 80 liradan 90 liraya, 4-8 saat arası ücretin 100 liradan 110 liraya, 8-12 saat arası ücretin 150 liradan 160 liraya, 12-24 saat arası ücretin ise 195 liradan 200 liraya yükseltilmesi istendi.

Bu ilçelerde yol kenarı otoparklarında araçlar için 1 saate kadar olan ücretin 50 liradan 60 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 70 liradan 80 liraya, günlük ücretin 165 liradan 190 liraya ve sonraki her saatin 30 lira olması istendi.