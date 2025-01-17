2025 zammı yansıdı: e-Devlet zamlı maaş sorgulama ekranı!

Yağmur Dinç

2025 zamları maaşlara yansıdı; "emekli maaşım ne kadar oldu" sorusu sona erdi.

SSK ve Bağkur emekliler maaşlarına Ocak ayında yüzde 15,75 memur emeklilerine ise yüzde 11,54 oranında zam yapılmıştı.

Zamlar kök aylıklara yansıtıldı ve e-Devlet’te erişime açıldı.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri e-Devlet uygulamasında 4-A emekli aylığı bilgisi bölümünde, yeni maaşlarının tutarını ek ödemeleriyle birlikte görebilecek.

E-DEVLET ZAMLI MAAŞ SORGULAMA 2025

1.e-Devlet hesabınıza TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.

2.Ardından arama kısmında “Emekli Ödeme Bilgileri” seçeneğini açın.

3.“Ek Ödeme Tutarı” kısmını bulun.

4.Kök maaş ve toplam ödemeleri öğrenmek için tutarları çarpanlarla hesaplayabilirsiniz.

5- Aynı zamanda "4A Emekli Aylık Bilgisi" kategorisinden de zamlı ve kök maaşınızı öğrenebilirsiniz.