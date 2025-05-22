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İslam dünyası için büyük öneme sahip olan Zilhicce ayı, Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayıdır.

Bu ay, hem hac ibadetinin gerçekleştirildiği hem de Kurban Bayramı’nın içinde yer aldığı faziletli günleriyle dikkat çeker.

Zilhicce ayı, İslam inancında dört haram aydan biridir ve bu ayda yapılan ibadetlerin sevabı daha faziletlidir.

Bu ayın ilk on günü, özellikle oruç, namaz ve sadaka gibi ibadetlerle geçirilmesi tavsiye edilen günlerdir.

Fecr suresinin 2. ayetinde geçen "on gece" ifadesi, birçok İslam alimi tarafından Zilhicce'nin ilk on gecesi olarak yorumlanmıştır.

Peki, 2025 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte merak edilen o tarih...

2025 Zilhicce Ayı Ne Zaman Başlıyor ve Bitiyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, 2025 yılında Zilhicce ayı 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü başlayacak ve 26 Haziran 2025 Perşembe günü sona erecektir.