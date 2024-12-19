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2025’in en çok kazandıracak yatırımı belli oldu! Yatırım yapan paraya para demeyecek

2025’in en çok kazandıracak yatırımı belli oldu! Yatırım yapan paraya para demeyecek 2024 yılının sonuna gelinmesiyle birlikte yatırım piyasasında yaşanana hareketlilik dikkat çekiyor. 2025 yılında en çok kazandıracak olan yatırım tahminleri de şaşırtıyor. İşte, 2025 yılının en .ok kazandıracak yatırımı…