2025'in ilk felaketi açıklandı! Etkisini inanılmaz olacak

Yağmur Dinç

Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'ne (NOAA) bağlı Uzay Hava Tahmin Merkezi, geçen hafta son 7 yılın en büyük Güneş patlamasının yaşandığını bildirmişti.

Güneş patlamasının neden olduğu jeomanyetik fırtına, Dünya'daki radyo dalgalarına müdahale gibi, uzaydaki uydular ve insanlar için de potansiyel sorunlara neden olmuştu.

Ancak uzamanlar Güneş'in henüz "solar maksimuma", yani 11 yıllık güneş döngüsünün en enerjik noktasına ulaşmadığını söyledi.

Bilim insanları Güneş'in henüz maksimum gücüne ulaşmadığını ve bir ya da iki yıl içinde çok daha güçlü şekilde ortaya çıkarak Dünya'yı etkileyeceği konusunda uyardılar.

2025'İ VURACAK

Program koordinatörü Bill Murtagh çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Daily Star'ın haberine göre Murtagh, "Son yıllarda son derece az faaliyet vardı. Ancak şimdi bu güneş döngüsü içinde arttığını gözlemledik. Gelecek güneş döngüsünde maksimuma ulaşacak. Bunun 2025'te olmasını bekliyoruz. Bu bir çeşit uyanma aşaması" dedi.

Bu noktada, en yakın tahmin 2025'i gösteriyor.