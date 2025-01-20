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2025'te resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? 2025 özel günler ve resmi tatiller...

2025'te resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? 2025 özel günler ve resmi tatiller... 2025 yılında Türkiye'deki özel günler ve resmi tatiller merak ediliyor. İşte, 2025 özel günler ve resmi tatiller..