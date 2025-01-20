2025'te resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? 2025 özel günler ve resmi tatiller...

Hüseyin Topuz
2025 yılındaki özel günler ve resmi tatiller vatandaşların gündeminde yer alıyor.
2025 yılındaki resmi tatillerin hangi tarihlerde olduğu arama motorlarında sık sık araştırılıyor.
Bayramlardan milli bayramlara, dini günlerden diğer özel kutlamalara kadar pek çok anlamlı gün, 2025 takviminde yerini alıyor.
2025 yılındaki özel günler ve resmi tatillerin tarihlerini sizler için derledik.
İşte, 2025 özel günler ve resmi tatiller...
29 Mart 2025 - Ramazan Bayramı
23 Nisan 2025 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2025 - Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2025 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
5 Haziran 2025 - Kurban Bayramı
30 Ağustos 2025 - Zafer Bayramı
29 Ekim 2025 - Cumhuriyet Bayramı