2025'te resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? 2025 özel günler ve resmi tatiller...
Hüseyin Topuz

2025 yılındaki özel günler ve resmi tatiller vatandaşların gündeminde yer alıyor.

2025 yılındaki resmi tatillerin hangi tarihlerde olduğu arama motorlarında sık sık araştırılıyor.

Bayramlardan milli bayramlara, dini günlerden diğer özel kutlamalara kadar pek çok anlamlı gün, 2025 takviminde yerini alıyor.

2025 yılındaki özel günler ve resmi tatillerin tarihlerini sizler için derledik.

İşte, 2025 özel günler ve resmi tatiller...

29 Mart 2025 - Ramazan Bayramı

23 Nisan 2025 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2025 - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2025 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

5 Haziran 2025 - Kurban Bayramı

30 Ağustos 2025 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2025 - Cumhuriyet Bayramı

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Hüseyin Topuz
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