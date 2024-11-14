2025’te resmi tatillerin çoğu hafa içi! İşte, yeni yılın resmi tatiller takvimi…

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Tatilin tadını çıkarmak isteyenler için yeni yılın takvimi yüzleri güldürdü. Bayram tatilini hafta sonu ile birleştirerek tatilin tadını çıkartmak isteyenler için 2025’te resmi tatillerin ve bayramların denk geldiği günler belli oldu.

Geçtiğimiz senelerdeki gibi 2025 yılında da Kurban Bayramı'nda ise 9 günlük tatil ihtimali yüksek olması tatil günlerinin ne zamana denk geldiği konusundaki merakları perçinledi.

2025 yılı kısa kaçamaklar için planlar yapılması için en ideal yıllardan biri olacak. Bakın 2025 yılında resmi tatiller ve bayramlar hangi günlere denk geliyormuş.

İŞTE 2025 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe

Ramazan Bayramı

Arife – 29 Mart 2025, Cumartesi

1. Gün – 30 Mart 2025, Pazar

2. Gün – 31 Mart 2025, Pazartesi

3. Gün – 1 Nisan 2025, Salı

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Millî Birlik Günü – 15 Temmuz 2025, Salı

Kurban Bayramı

Arife – 5 Haziran Perşembe

1. Gün – 6 Haziran Cuma

2. Gün – 7 Haziran Cumartesi

3. Gün – 8 Haziran Pazar

4. Gün – 9 Haziran Pazartesi

Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba