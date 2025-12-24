Zamlı stajyer maaşı 2025: Stajyerler ne kadar, kaç TL alacak? Lise ve üniversite...

- Asgari ücret zammıyla stajyer maaşları da değişti.
- 2026'dan itibaren stajyer maaşı 8.422,50 TL olacak.
- Bu, net asgari ücretin yüzde 30'una denk geliyor.
Asgari ücret zammından etkilenen ödemeler arasında stajyer maaşları da yer alıyor.
1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak asgari ücret, yüzde 27'lik bir zamla net 28 bin 75 lira oldu.
Stajyerler ise zamlı olarak alacakları ücreti araştırmaya başladı.
Peki; 2026 stajyer maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni ücret...
STAJYER MAAŞI NE KADAR 2026
20’den fazla çalışanı olan iş yerlerinde stajyer ücreti, net asgari ücretin yüzde 30’u olarak hesaplanıyor.
Buna göre, 2026'da en düşük stajyer maaşı 8.422,50 TL oldu.