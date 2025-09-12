Abone ol: Google News

2026 Green Card başvuruları başladı mı? Green Card başvuruları ne zaman başlıyor?

Green Card başvurusu nasıl yapılır, Green Card başvuru şartları nelerdir? İşte Green Card hakkında merak edilenler...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 12.09.2025 16:05
2026 Green Card başvuruları başladı mı? Green Card başvuruları ne zaman başlıyor?

ABD Hükümeti tarafından verilen ve Amerika Birleşik Devletleri'nde daimi oturma izninizin olduğunu gösteren Green Card başvuruları hakkında aramalar son günlerde gündemde yer alıyor.

Uzun zamandır merakla beklenen Green Card başvuruları her senen ekim ayında yapılmaktadır.

Green Card'a başvurmak isteyen kişiler başvuruların ne zaman başlayacağını yakından takip ediyor.

Peki, Green Card'a nasıl başvurulur ve Green Card başvuruları ne zaman başlıyor?

İşte Green Card hakkında bilinmesi gerekenler..

Green Card başvuruları ne zaman başlıyor?

2026 Green Card başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Başvuruların Ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

Green Card başvurusu nasıl yapılır?

Green Card başvuruları "https://dvprogram.state.gov" internet sitesi üzerinde yapılacaktır.Başvuru yaptıktan sonra verilen onay numarasının mutlaka saklanması gerekmektedir.

Bilgi Haberleri