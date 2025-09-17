2026 İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?

Üniversite öğrencilerine çalışma hayatını yakından tanıma ve ek gelir elde etme fırsatı sağlayan İŞKUR Gençlik Programı yoğun ilgi görüyor.

Esnek ve kısmi süreli çalışma imkânı sunan programda öğrenciler, haftada 3 günü aşmamak kaydıyla iş deneyimi kazanırken aynı zamanda günlük ücret de alabiliyor.

Başvuruların ne zaman başlayacağı ise öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor.

Geçtiğimiz eğitim yılında başvurular 13-17 Şubat 2025 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınmıştı.

Peki, İŞKUR Gençlik Programı 2026 başvuruları başladı mı? Ne zaman başlayacak? İşte bilgiler...

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU BAŞLADI MI

ŞKUR tarafından üniversite öğrencilerine yönelik olarak hayata geçirilen Gençlik Programı için 2026 yılı başvuru takvimi henüz açıklanmadı.

Adayların, kesin tarihler için İŞKUR'un resmi duyurularını takip etmeleri gerekiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR Gençlik Programından sadece T.C. vatandaşları faydalanabilir.

Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde olan öğrenciler yararlanabilir.

Hane geliri net asgari ücretin 3 katından fazla ise programdan yararlanılamaz.

Programa başvuru sırasında sigortalı olmanın bir sakıncası yoktur.

Öğrenci sadece kendi üniversitesinin düzenlediği programlara katılabilir.

ÖDEME MİKTARI

Programa katılan öğrenciler, haftada en fazla 3 gün ve günlük 7.5 saat çalışabilecek. Katılım sağlanan her gün için öğrencilere 1083 TL cep harçlığı verilecek. Bu düzenleme, öğrencilerin derslerini aksatmadan iş tecrübesi edinmelerine olanak tanıyor.