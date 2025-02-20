21 Şubat Cuma üniversiteler tatil mi? İstanbul’da dersler iptal edildi mi?

Haber Merkezi

İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden yaptığı uyarılar sonrası beklenen kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Yoğun kar yağışı sebebiyle İstanbul’da eğitim ve öğretime 21 Şubat Cuma günü de dahil olmak üzere ara verildi.

Gözler üniversitelere çevrildi. Akademisyenler ve üniversiteli öğrenciler 21 Şubat Cuma günü ders yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

21 Şubat Cuma günü üniversiteler tatil olacak mı? İşte güncel gelişmeler...

21 ŞUBAT CUMA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüz yüze eğitime 2 gün ara verildi. Rektör Prof. Dr. Hasan Mandal, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda 20-21 Şubat tarihlerinde yüz yüze eğitime ara verildiğini, derslerin çevrim içi olarak devam edeceğini açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi de hava koşullarının eğitim süreçlerini aksatmaması adına derslerin iki gün boyunca online yapılacağını duyurdu. 20-21 Şubat tarihlerinde yüz yüze eğitim yerine dersler online devam edecek.

Yıldız Teknik Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) de 20-21 Şubat tarihlerinde yüz yüze eğitime ara verildiğini açıkladı. Derslerin online olarak devam edeceği belirtildi.