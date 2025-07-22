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21 Temmuz reyting sonuçları: Zirve değişmedi

21 Temmuz 2025 Pazartesi günü birbirinden güzel programlar ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

Haber Merkezi Haber Merkezi
22.07.2025 12:27
21 Temmuz reyting sonuçları: Zirve değişmedi

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?,

21 TEMMUZ PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Total’de 1. sırada “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Aile Saadeti”, 3. sırada “Now Ana Haber” yer aldı.

AB’de 1. sırada “Masterchef Türkiye”,, 2. sırada ise “Now Ana Haber” , 3. sırada ise “Aile Saadeti” yer aldı.

ABC’de 1. sırada “Masterchef Türkiye”,  2. sırada “Now Ana Haber”, 3. sırada ise “Aile Saadeti” yer aldı.

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