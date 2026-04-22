Babalık izni 2026: Kamu ve özel sektörde babalık izni kaç gün

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilen yeni düzenleme, baba adaylarını yakından ilgilendiriyor.

Uzun süredir gündemde olan babalık izni süresine ilişkin değişiklikle birlikte, hem memurlar hem de özel sektör çalışanları için yeni haklar netleşmeye başladı.

Özellikle doğum sonrası aileyle geçirilen sürenin artırılması hedeflenirken, “babalık izni kaç gün oldu?” sorusu da en çok araştırılan başlıklar arasına girdi.

Yapılan düzenlemenin detayları ve kimleri kapsadığı ise merak konusu.

Peki; 2026 Babalık izni kaç gün? İşte, özel sektör ve kamuda babalık izni süresi...

BABALIK İZNİ KAÇ GÜN 2026

TBMM'de kabul edilen yeni düzenlemeyle, özel sektörde çalışan babalar için ücretli babalık izni süresi 5 günden 10 güne çıkarılarak kamu ile eşitlendi.

Her iki sektörde de eşi doğum yapan babalar 10 gün ücretli izin kullanabilecek.

Babalık izni uygulaması kanun Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.