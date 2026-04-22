Dünyaca ünlü düşünürlerin Hz. Muhammed(s.a.v) hakkında hayret veren sözleri

Alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan Peygamberi Hz. Peygamber(s.a.v), yalnızca müslümanların değil, onu araştıran ve hakkında bilgi edinen gayrımüslimleri de kendine ve şahsiyetine hayran bırakmıştır. Hz. Muhammed(s.a.v)'in düsturunu ve adaletini tüm dünya konuşmuştur. İşte dünyaca ünlü filozofların Hz. Muhammed için yazdıkları satırlar.

Lamartine

“Şayet gayenin büyüklüğü, vasıtaların küçüklüğü ve neticenin azameti, insan dehâsının üç ölçüsü ise; modern tarihin en büyük şahsiyetlerini Hazret-i Muhammed’le kıyaslamaya kim cesaret edebilir?

O şahsiyetlerin en meşhurları, ancak ordular teşkil ettiler, kânunlar çıkardılar, imparatorluklar kurdular. Fakat neticede, çoğu kez gözleri önünde ufalanan maddî kuvvetler meydana getirebildiler.

Hâlbuki O, sadece orduları, hukuk sistemlerini, imparatorlukları, kavimleri ve hânedanları değil, dünyanın üçte biri üzerindeki milyonlarca insanı da harekete geçirdi.”

Thomas Carlyle

“Başında taç bulunan hiçbir imparator, kendi eliyle yamadığı hırkayı giyen Hazret-i Muhammed kadar sevgi ve saygı görmemiştir.”

(Osman Özçay hattı Hadis-i Şerif : “Hazreti Muhammed (s.a.v.) Efendimiz bir beşerdir, lakin diğer insanlar gibi değildir Taşların arasında yakut ne ise Allah Rasûlü de insanlar arasında öyledir.”)

Benjamin Franklin

"Hz. Muhammed, dünyayı değiştiren nadir insanlardan biridir. Onun getirdiği kurallar, toplumun düzenini ve ahlakını yeniden inşa etmiştir."

Johann Wolfgang Goethe

"Hiç Kimse Muhammed'in prensiplerinden daha ileri bir adım atamaz. Biz Avrupa milletleri, sahip olduğumuz bütün kavramlarla henüz İslamın ulaştığı derecenin ilk basamağındayız."

Napoleon Bonaparte

Hz. Muhammed büyük bir adamdır; yeryüzünde fatihler, filozoflar ve kanun koyucular yetişmiştir ama o, bunların hepsini kendinde toplamış bir dahidir.

Lafayet

1789 Fransız ihtilâlinin fikrî temellerini hazırlayanlardan biri olan filozof Lafayet, meşhur insan hakları beyannâmesi yayınlanmadan önce bütün hukuk sistemlerini incelemiş ve İslâm hukukunun üstünlüğünü görünce:

“Ey Muhammed! Sen’in adâleti gerçekleştirmek hususunda ulaştığın seviyeye bir daha hiç kimse ulaşamadı!..” demekten kendini alamamıştır.

Goethe

Alman mütefekkir ve şâir Goethe, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’e hitâben şu mısrâları yazmıştır:

“Sen koca bir dağ pınarısın!

Senʼden herkes istifade eder.

Kardeşlerini bağrına alarak, yakıcı çöllerin kumlarından kurtarırsın.

Çağlayarak, dağlar aşar, ebediyet ummânına ulaşırsın.”

Michael H. Hart

"Dünyanın en etkili isimleri listemde ilk sıraya Hz. Muhammed'i koymam bazı okuyucuları şaşırtabilir. Ancak o, tarihtr hem dini hem de dünyevi düzeyde en üst derecede başarılı olan tek kişidir."

George Bernard Shaw

"Onun gibi bir adamın modern dünyanın kontrolünü eline aldığını hayal edin; o, dünyanın ihtiyaç duyduğu barış ve mutluluğu getirecek şekilde sorunları çözmeyi başarırdı."