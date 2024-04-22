22 Nisan 2024 maç programı: Bugün kimin maçı var?

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Dünya futbolunu ilgiyle takip edenler, günlük olarak maç programını merak ediyor ve araştırıyor.
Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var" ve "Bugün kimin maçı var" şeklindeki sorularına sık sık yanıt arıyor.
Maçların heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, arama motorlarında günün maç programı hakkında aramalarına hız verdi.
22 Nisan 2024 Pazartesi günü oynanacak maçların programını sizler için derledik.
İşte bugünün maç programı...
Trendyol Süper Lig
20:00 Sivasspor - Fenerbahçe
TFF 1. Lig
20:00 Ümraniyespor - Kocaelispor
İspanya La Liga
22:00 Sevilla - Mallorca
İtalya Serie A
19:30 Roma Bologna
21:45 Milan - Inter
Portekiz Premier Lig
22:15 Farense - Benfica
İngiltere Championship
22:00 Middlesbrough Leeds United