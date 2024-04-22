22 Nisan 2024 maç programı: Bugün kimin maçı var?
ensonhaber.com

Dünya futbolunu ilgiyle takip edenler, günlük olarak maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var" ve "Bugün kimin maçı var" şeklindeki sorularına sık sık yanıt arıyor.

Maçların heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, arama motorlarında günün maç programı hakkında aramalarına hız verdi.

22 Nisan 2024 Pazartesi günü oynanacak maçların programını sizler için derledik.

İşte bugünün maç programı...

Trendyol Süper Lig

20:00 Sivasspor - Fenerbahçe

TFF 1. Lig

20:00 Ümraniyespor - Kocaelispor

İspanya La Liga

22:00 Sevilla - Mallorca

İtalya Serie A

19:30 Roma Bologna

21:45 Milan - Inter

Portekiz Premier Lig

22:15 Farense - Benfica

İngiltere Championship

22:00 Middlesbrough Leeds United