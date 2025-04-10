22 Nisan yarım gün mü? 22 Nisan Salı okullar, bankalar, eczaneler kapalı mı?

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye genelinde coşkuyla kutlanmaya hazırlanıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkenin dört bir yanında bayram havası esecek, çocuklar rengârenk gösterilerle sahnelerde yerini alacak.

23 Nisan bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatil olduğundan birçok kamu kuruluşları kapalı olacak.

Vatandaşlar bir gün öncesi yani 22 Nisan Salı günü resmi tatil olup olmadığını araştırmaya başladı.

Peki, 22 Nisan Salı resmi tatil mi, yarım gün mü olacak? İşte detaylar…

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

23 Nisan bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. 22 Nisan’da tüm kamu ve kurumları hizmet vermeye devam edecek.

Arefe günlerinde uygulanan “yarım gün tatil” sadece Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde geçerlidir. Ulusal bayramlarda, yani 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim gibi günlerden önceki tarihlerde bu tür bir uygulama yapılmaz.

Bu nedenle 22 Nisan Salı günü okullar, eczaneler, bankalar açık olacak. Ancak 23 Nisan resmi tatil olduğundan 23 Nisan Çarşamba günü bu kurumlar kapalı olacak.