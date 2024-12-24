23 Aralık reyting sonuçları: Uzak Şehir dizisi reytingleri yıktı geçti

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

23 ARALIK PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Total katagorisinde birinci sırada Uzak Şehir yer aldı. ikinci sırada Uzak Şehir dizisinin özeti bulunuyor. Üçüncü sırada ise Atv’nin sevilen programı Esra Erol’da yer aldı.

AB katagorisinde birinci sırada Kızıl Goncalar yer aldı. İkinci sırada Kanal D’nin iddialı yapımı Uzak Şehir bulunuyor. Üçüncü sırada ise Kızıl Goncalar dizisinin özeti yer aldı.

ABC kategorisinde birinci sırada Uzak Şehir zirvede yer aldı. İkinci sırada Kızıl Goncalar bulunuyor. Üçüncü sırada ise Uzak Şehir dizisinin özeti yer aldı.