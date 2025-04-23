23 Nisan mesajları 2025: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili anlamı sözler ve resimler

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıldönümü olan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye’nin dört bir yanında coşku, sevgi ve umutla kutlanıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan sabahı caddeler, okullar ve meydanlar Türk bayraklarıyla donatıldı, çocukların neşesiyle sokaklar şenlendi.

Yediden yetmişe herkesin bayram sevincine ortak olduğu bu anlamlı günde, duygularını paylaşmak isteyen binlerce kişi sosyal medyada ve mesajlaşma platformlarında sevdiklerine gönderebilecekleri özel sözleri ve kutlama mesajlarını araştırmaya başladı.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI

Bugünün çocukları, yarının büyükleridir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!"

"Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın bayramı kutlu olsun. 23 Nisan hepimize neşe ve umut getirsin!"

"Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı, ülkemizin yarınlarını aydınlatacak. 23 Nisan kutlu olsun!"

"Küçük hanımlar, küçük beyler... Geleceğin mimarları sizlersiniz. Bayramınız kutlu olsun!"

"Milli egemenliğin temel taşı olan bu özel günü çocuklara armağan eden Ata’mızı saygı ve minnetle anıyoruz. 23 Nisan kutlu olsun!"

Küçük kalplerin kocaman hayalleri var. Onlara güven, umut ve sevgiyle yaklaşalım. 23 Nisan kutlu olsun!

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramı kutlu olsun. Sevgiyle, umutla, neşeyle…”

“Bayramların en masumu, en neşelisi, en umut dolusu: 23 Nisan! Tüm çocukların bayramı kutlu olsun!”