23 Nisan reyting sonuçları: Eşref Rüya mı, Sahipsizler mi? Bakın en çok ne izlendi

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

23 NİSAN ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

Total grubunda birinci sırada Star TV'de yayınlanan Sahipsizler dizisi yer aldı. İkinci sırada Eşref Rüya yer alırken, üçüncü sıraya Kuruluş Osman yerleşti.

AB ve ABC gruplarında ise zirveyi Eşref Rüya dizisi kaptı.