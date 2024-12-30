23 yıllık o AVM kapatıldı! Giden kapısından geri dönüyor

Haber Merkezi

2001 yılından bu yana Bursa’nın gözde alışveriş merkezlerinden olan Carrefour Bursa Alışveriş Merkezi, geçtiğimiz aylarda satılmasının ardından kapatılma kararıyla şaşkına çevirdi.

250 milyon dolar (yaklaşık 8,8 milyar TL) bedelle Atış Yapı tarafından satın alınmasıyla gündem olan 23 yıllık AVM yapılan incelemeler sonrasında kapısına kilit vurulmasıyla gündemde adeta bomba etkisi yarattı.

Nilüfer Belediyesi tarafından yapılan incelmeler sonucunda 90 günlük tahliye kararı verilerek kapatılması kararlaştırıldı.

DEPREME DAYANIKSIZ ÇIKTI

Carrefour Bursa Alışveriş Merkezi’nin satışının gerçekleşmesinin ardından Nilüfer Belediyesi tarafından yapılan incelemelerde 23 yıllık binanın depreme dayanıksız olduğu ortaya çıktı.

Belediye tarafından depreme dayanıksız olduğu tespit edilen AVM hakkında verilen 90 günlük tahliye süresini takiben, Atış Yapı tarafından AVM’deki mağazalara tahliye sürecine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Yapılan bilgilendirmede ise işletmecilere 31 Aralık tarihine kadar AVM’yi boşaltmaları gerektiği iletildi.